ГСЧС развернет мобильные пункты помощи там, где больше суток нет света
Мобильные пункты помощи Государственной службы чрезвычайных ситуаций развернут в районах, где более 24 часов нет электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Telegram.
Мобильные пункты помощи
Выговский отметил, что уже с 6 ноября региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения света.
"Им определено, что в районах населенных пунктов, где проживают более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут безотлагательно разворачиваться мобильные пункты помощи населению", - говорит министр.
Каждая из таких палаток будет обеспечена:
- генератором,
- тепловыми пушками.
Люди смогут зарядить гаджеты и согреться, добавил Выговский.
По его словам, получить помощь всегда можно и в любом территориальном подразделении ГСЧС или полиции.
"Также в целях безопасности граждан поручил руководству Национальной полиции Украины организовать постоянное присутствие экипажей вблизи таких пунктов", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что жилищно-коммунальное хозяйство Украины готово к зиме на 98,6%, а в Киеве приступили к строительству шести резервных котельных на случай чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в Коростышевской громаде Житомирщины в связи с улучшением ситуации с электроснабжением власти приняли решение временно приостановить работу "пунктов несокрушимости".