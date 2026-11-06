У Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла

Київ і ще чотири області живуть за аварійними графіками відключень світла. У столиці ситуація найскладніша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

На цей час аварійні відключення діють у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Там вимкнули п'ять черг.

Це роблять, щоб не допустити зниження рівня напруги в енергосистемі.

Особливо складна ситуація у Києві. Через це графіки відключень протягом дня можуть часто змінюватися.

Енергетики безперервно працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до прогнозованих графіків відключень.

Як повідомляло РБК-Україна, у Житомирі через значні пошкодження енергосистеми після ударів запровадили режим економії електроенергії.

Містян попросили обмежити споживання у пікові години, а електротранспорт у місті тимчасово зупинили.