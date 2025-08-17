В Киеве и ряде областей тревога из-за баллистики, в Сумах прогремел взрыв

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие!

Отметим, что сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:37. После этого он распространился в других регионах.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали в Сумской области скоростную цель, летящую непосредственно на Сумы. Уже в 22:41 СМИ начали писать о звуке взрыва в областном центре.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.