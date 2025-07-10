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В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

Четверг 10 июля 2025 17:22
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В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУи карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - предупредили военные.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:22

В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

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