В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - предупредили военные.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:22