В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики
Фото: в Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
В Киеве и ряде регионов Украины вечером 10 июля объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУи карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - предупредили военные.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Карта воздушных тревог по состоянию на 17:22