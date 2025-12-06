RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: В Киеве и ряде областей объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде регионов Украины днем 6 декабря объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

При этом Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях из Сумской в сторону Полтавской области.

"Скоростные на Сумщине в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.

 

Обстрел Украины 6 декабря

В ночь на 6 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты.

Особенно пострадал Фастов, где под удары попала железнодорожная инфраструктура. Из-за этого "Укрзализныця" оперативно изменила маршруты пассажирских поездов. Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атаки возникли сильные пожары в Новых Петровцах под Киевом. В результате ударов по Киевской области дронами и ракетами пострадали три человека.

Западные регионы Украины также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что привело к активизации операций военной авиации Польши в воздушном пространстве.

Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в нескольких областях, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.

Подробнее о последствиях обстрелов - в материале РБК-Украина.

