В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание ракеты и еще шести БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на двух местах.

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку: было выпущено рекордные 810 дронов и 13 ракет.