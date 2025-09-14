RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: В Киеве и ряде областей объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Она связана с ракетной опасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА призвали жителей столицы позаботиться о своей безопасности.

"Немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении

По состоянию на сейчас карта тревога выглядит следующим образом:

Обстрелы Украины

В ночь на 14 сентября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 58 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 52 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание ракеты и еще шести БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на двух местах.

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самую массированную атаку: было выпущено рекордные 810 дронов и 13 ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныВоздушная тревога