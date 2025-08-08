В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

В Киеве и ряде областей в пятницу, 8 августа, вечером была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ударов баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 17:11 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сказано в сообщении Воздушных сил. Военные уточнили, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель. Она летит в юго-западном направлении.