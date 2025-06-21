В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Атака на Украину 20 июня

Напомним, в ночь на 20 июня Россия запустила по Украине "Шахеды". В Одессе было более 10 попаданий, в результате чего в городе возникли масштабные пожары. Пострадали несколько человек.

Во время спасательной операции в 4-этажном доме обвалились конструкции. Также повреждения получила инфраструктура железнодорожного вокзала города.

Кроме того, российские дроны ударили по Харькову и пригороду, в результате чего повреждения получили дома и автомобили. Главными целями ночной атаки были Харьков, Сумы и Одесса.

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