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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Иллюстративное фото: воздушная тревога в Киеве и ряде областей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве и ряде областей Украины вечером 21 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Вражеские дроны залетели в воздушное пространство Украины еще вечером. Тревогу в Киеве объявили в 03:00.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях с северо-восточного направления", - предупредила пресс-служба Воздушных сил Украины.

В 03:19 уже по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Атака на Украину 20 июня

Напомним, в ночь на 20 июня Россия запустила по Украине "Шахеды". В Одессе было более 10 попаданий, в результате чего в городе возникли масштабные пожары. Пострадали несколько человек.

Во время спасательной операции в 4-этажном доме обвалились конструкции. Также повреждения получила инфраструктура железнодорожного вокзала города.

Кроме того, российские дроны ударили по Харькову и пригороду, в результате чего повреждения получили дома и автомобили. Главными целями ночной атаки были Харьков, Сумы и Одесса.

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