В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

В Киеве и многих областях Украины сегодня утром, 10 апреля объявили воздушную тревогу. Все из-за угрозы вражеских ракетных ударов с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и карту тревоги.

Сигнал тревоги прозвучал в столице около 07.02. После этого была объявлена тревога также в ряде регионов.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - предупредили военные.

Добавим, в Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили, что была объявлена воздушная тревога в столице из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - добавили в администрации.

Обновлено: отбой угрозы

В 07:27 в Воздушных силах заявили отбой по областям угрозы применения врагом баллистического вооружения

Ночная воздушная атака 10 апреля

Напомним, вечером накануне в нескольких областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Фиксировался запуск нескольких групп ударных беспилотников противника с разных направлений.

Также сообщалось, что около полуночи в Киеве было слышно несколько взрывов, и сообщалось о работе ПВО из-за удара дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что в Киеве в двух районах зафиксировали пожар и разрушение дома, и сообщалось, что один человек был заблокирован.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Николаеве прогремели взрывы - в городе произошло два пожара, были пострадавшие.