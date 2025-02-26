RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигналы стали ударные беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 23:15. Через несколько минут в КГВА проинформировали, что причиной сигнала стали дроны.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах тоже подтвердили, что в направлении Киева летят БпЛА.

В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили, что в области работают силы ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину. В частности, не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Отметим, что в других регионах также зафиксированы БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:25 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, что прошлой ночью российская армия запустила по Украине 177 ударных дронов типа Shahed. По состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, силы ПВО сбили 110 беспилотников, еще 66 дронов-имитаторов - были локально потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине