У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Сигнал тривоги у столиці пролунав о 23:15. Через декілька хвилин у КМВА поінформували, що причиною сигналу стали дрони.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах теж підтвердили, що в напрямку Києва летять БпЛА.

Водночас у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працюють сили ППО. Українців закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Зазначимо, що в інших регіонах також зафіксовано БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:25 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Донецькій областях.