В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

В Киеве и ряде областей Украины сегодня, 22 апреля, вечером объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

По состоянию на 22:25 воздушная тревога объявлена в: Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом Воздушные силы предупреждали о том, что в сторону Кременчуга Полтавской области летела ракета.

Также взрывы прозвучали в Харькове. Местные власти писали о том, что город находится под обстрелом.

Обновлено 22:48

Отбой тревоги в Киеве и ряде центральных областей.

Обстрелы Украины

Стоит заметить, что российские оккупанты усилили удары по Украине. Последнее время главными целями для врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Больше всего от атак страдают населенные пункты, которые находятся недалеко от границы с Россией. Их враг часто атакует при помощи ракет, которые летят по баллистической траектории.

В частности, сегодня, 22 апреля, россияне ударили по телевышке в Харькове, из-за чего она была повреждена. В городе пропал телевизионный сигнал.

В полиции уже показали фото последствий российского удара, а СМИ обнародовали соответствующие видео.