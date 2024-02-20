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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу утром (отбой)

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины и в Киеве (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и в нескольких областях Украины сегодня утром 20 февраля из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Украины и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал тревоги зазвучал сначала в столице, а через мгновение тревога стала распространяться и на другие области страны.

Военные предупредили об угрозе вражеских ракетных обстрелов с использованием баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в объявлении.

Также граждан в областях, где зазвучали сигналы тревоги, просят помнить правила "двух стен" и информ-тишины.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в заявлении КГВА.

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Позже в Воздушных силах заявили об отбое угрозы ракетных ударов по областям.

"Отбой угрозы применения баллистического вооружения", говорится в заявлении в 07:08.

Воздушная атака РФ по Украине вечером и ночью

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в части регионов Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сначала тревога была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области. Также в 23:54 было зафиксировано движение ракеты противника по направлению к Днепру.

Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Последствия неизвестны.

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