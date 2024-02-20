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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу вранці (відбій)

Фото: повітряна тривога оголошена в різних областях України та у Києві (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена в Києві та кількох областях України сьогодні вранці 20 лютого через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил України та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал тривоги зазвучав спочатку в столиці, а через мить тривога стала ширитися і на інші області країни.

Військові попередили про загрозу ворожого ракетного обстрілу з використанням балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні.

Також громадян у областях, де зазвучали сигнали тривоги, просять пам'ятати про правила "двох стін" та інформ-тиші.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться в заяві КМВА.

Оновлено

Пізніше в Повітряних силах заявили про відбій загрози ракетних ударів по областях.

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння", - йдеться в заяві о 07:08.

Повітряна атака РФ по Україні ввечері та вночі

Раніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.

Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.

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