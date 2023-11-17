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В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают о работе сил ПВО

Пятница 17 ноября 2023 03:31
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В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают о работе сил ПВО Фото: в Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги, в регионе работали силы ПВО сегодня ночью, 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении замглавы Хмельницкой ОВА.

Обстрелы Хмельницкой области

Войска РФ в последнее время активизировали удары с помощью дронов-камикадзе по Хмельницкой области. Так, утром в четверг, 16 ноября, оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что в Хмельницкой области слышали взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил, что регион атакуют "Шахеды".

В результате сбития одного из дронов обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области. Водитель получил незначительные ранения. Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, а также семь емкостей для хранения растительного масла.

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