ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье раздались звуки взрывов

Запорожье, Пятница 17 ноября 2023 20:22
UA EN RU
В Запорожье раздались звуки взрывов Архивное фото: В Запорожье раздались звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье сегодня вечером, 17 ноября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщал о вражеских дронах, которые находятся над городом.

Официальной информации о причинах взрыва пока нет.

Удары по Запорожью

Россияне периодически атакуют областной центр с помощью ракет или дронов.

Утром 18 октября россияне попали в многоэтажку в Запорожье. Тогда захватчики ударили по городу ракетами С-300. Так, одна из них попала в многоквартирный дом, вызвав разрушение квартир в одном из подъездов с 3 по 5 этаж.

Также 24 числа сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Запорожье с помощью ракет, предварительно - баллистических. В городе зафиксировали попадание по территории предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны