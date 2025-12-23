В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Днем вторника, 23 декабря, в Киеве, а также ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Однако в этом случае Воздушные силы заявили сначала о движении неустановленного объекта со скоростью 300 километров в час в Черниговской области. А уже позже было уточнено, что со стороны водохранилища в направлении Вышгорода считается вражеский беспилотник.

Сначала, около 14:30 Воздушные силы предупреждали о скоростных целях с юга в направлении Днепропетровской области. А уже через несколько минут сигнал тревоги был объявлен в столице.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и ракеты. По предварительным данным, враг использовал более 600 дронов и десятки ракет.

В Киеве обломки сбитого беспилотника упали в Святошинском районе, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. В то же время сообщается, что после ночного обстрела украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации, возвращение к штатному режиму возможно после завершения восстановительных работ.

Кроме того, под удар попали теплоэлектростанции компании ДТЭК - обстрелы вызвали повреждения оборудования. По информации Минэнерго, по состоянию на утро почти полностью обесточенными остаются потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Частичные отключения электроэнергии зафиксированы также в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.