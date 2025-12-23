У Києві та низці областей оголошено тривогу

Вдень вівторка, 23 грудня, у Києві, а також низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Однак у цьому випадку Повітряні сили заявили спочатку про рух не встановленого об'єкта зі швидкістю 300 кілометрів на годину у Чернігівській області. А вже пізніше було уточнено, що зі сторони водосховища в напрямку Вишгорода рахується ворожий безпілотник.

Спочатку, близько 14:30 Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі з півдня у напрямку Дніпропетровської області. А вже через декілька хвилин сигнал тривоги було оголошено у столиці.

Масований обстріл України 23 грудня

У ніч проти російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. За попередніми даними, ворог використав понад 600 дронів і десятки ракет.

У Києві уламки збитого безпілотника впали в Святошинському районі, внаслідок чого постраждали щонайменше чотири люди. Водночас повідомляється, що після нічного обстрілу українські атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації, повернення до штатного режиму можливе після завершення відновлювальних робіт.

Крім того, під удар потрапили теплоелектростанції компанії ДТЕК - обстріли спричинили пошкодження обладнання. За інформацією Міненерго, станом на ранок майже повністю знеструмленими залишаються споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Часткові відключення електроенергії зафіксовані також у Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях, а також у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.