В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина
В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 22 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:03. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.
Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Ночной обстрел
Напомним, этой ночью более десятка "Шахедов" атаковали город Одесса. Мэр города Геннадий Труханов также сообщил, что в одном из районов выбиты окна в многоэтажке, на парковке сгорели авто, а также горит админздание. К слову, в сводке ГСЧС об админздании упоминания нет.
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