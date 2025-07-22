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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Вторник 22 июля 2025 17:11
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявлена тревога 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины во вторник, 22 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:03. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

Ночной обстрел

Напомним, этой ночью более десятка "Шахедов" атаковали город Одесса. Мэр города Геннадий Труханов также сообщил, что в одном из районов выбиты окна в многоэтажке, на парковке сгорели авто, а также горит админздание. К слову, в сводке ГСЧС об админздании упоминания нет.

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