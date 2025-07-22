У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина
У Києві та низці регіонів України у вівторок, 22 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:03. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нічний обстріл
Нагадаємо, цієї ночі понад десяток "Шахедів" атакували місто Одеса. Мер міста Геннадій Труханов також повідомив, що в одному з районів вибито вікна в багатоповерхівці, на парковці згоріли авто, а також горить адмінбудівля. До слова, у зведенні ДСНС про адмінбудівлю згадки немає.
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