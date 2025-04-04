В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Обстрел Украины 4 апреля

Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Также сегодня российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка Черниговской области.

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Днепре во время ночной атаки дронов было повреждено здание областного совета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.