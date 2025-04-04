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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Imagеs)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 4 апреля объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - сообщили в Воздушных силах.

Военные также предупредили о скоростной цели в Сумской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:05

Обновлено 20:28

В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.

 

Обстрел Украины 4 апреля

Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Также сегодня российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка Черниговской области.

По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Днепре во время ночной атаки дронов было повреждено здание областного совета.

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