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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Четверг 03 апреля 2025 18:23
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 3 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины днем четверга, 3 апреля, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также стоит заметить, что в ряде восточных и северных областей ранее была объявлена тревога из-за вражеского дрон-разведчика.

"На севере Харьковщины в направлении Харькова - вражеский БПЛА! Возможна работа ПВО", - писали воздушники.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, сегодня днем в Украине уже объявлялась масштабная тревога. Тогда ее причиной был взлет вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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Воздушная тревога
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