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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Четвер 03 квітня 2025 18:23
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 3 квітня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень четверга, 3 квітня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також варто зауважити, що у низці східних та північних областей раніше було оголошено тривогу через ворожий дрон-розвідник.

"На півночі Харківщини в напрямку Харкова - ворожий БпЛА! Можлива робота ППО", - писали повітряники.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні вже оголошувалась масштабна тривога. Тоді її причиною був зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

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Повітряна тривога
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