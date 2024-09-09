В Киеве и ряде областей объявлен сигнал тревоги
В понедельник, 9 сентября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупредили об угрозе баллистических обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Как сообщили "Воздушные силы", предупреждения о ракетной опасности объявили в Киеве, северных и восточных областях.
"Скоростная цель через Сумщину в направлении Черниговской области", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 16:50.
В Киеве и области объявлен отбой тревоги. Однако на севере и востоке опасность все еще продолжается.
Напомним, что в Украине категорически запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.
Где объявлена тревога
Обстрел РФ по Украине
На 7 сентября Россия запустила по территории Украины дроны-камикадзе. В Киевской области, как и в Киеве, работала ПВО .
Позже стало известно, что обломки дронов упали в нескольких локациях Киева. В частности, сообщалось об их обнаружении в Печерском и Днепровском районах столицы.
При этом силы ПВО уничтожили все направлявшиеся на Киев "Шахеды" .
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