Оккупанты ударили дроном по заправке в Харькове: есть пострадавшая

Иллюстративное фото: россияне ударили по заправке в Харькове (facebook.com/DSNSCV)

Российские оккупанты 5 августа вечером атаковали заправку в Харькове дроном. Для удара враг использовал беспилотник "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Имеем информацию об ударе вражеским дроном типа "Молния" по Киевскому району города. Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших", - рассказал Терехов. Позже он уточнил, что известно по меньшей мере об одной пострадавшей. В свою очередь Синегубов рассказал, что пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали. На месте "прилета" работают профильные службы.