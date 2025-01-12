В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Около 00:10 в столице раздался сигнал об угрозе воздушных атак.

Перед этим в нескольких областях на севере и востоке страны также была объявлена тревога, но она была связана с фиксацией ударных беспилотников противника.

Сейчас военные предупредили об угрозе ракетной атаки.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в объявлении Воздушных сил в публикации в Telegram в 00:08.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что тревога в столице - из-за ракетной опасности.

Вражеская воздушная атака

Как сообщалось ранее, вечером 11 января фиксировались многочисленные писки со стороны российских окупантов беспилотников в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

На поздний вечер, по данным Воздушных сил, БПЛА противника наблюдались в шести областях, а именно в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях.

Кроме того, военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе авиаударов для прифронтовых областей. Позже стало известно о пусках управляемых авиабомб на Сумскую область.

Напомним также, в ночь на 11 января войска РФ атаковали Украину 74 дронами с четырех направлений. ПВО ВСУ сбила 47 ударных беспилотников врага, и еще 27 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).