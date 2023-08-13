ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ вывела на чередование в Черное море надводный ракетоноситель: сколько на нем ракет

Новина українською →
Воскресенье 13 августа 2023 20:59
РФ вывела на чередование в Черное море надводный ракетоноситель: сколько на нем ракет Иллюстративное фото: РФ вывела в Черное море ракетоноситель (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Россия вывела в Черное море на дежурство надводный ракетоноситель. Сейчас оккупанты держат наготове 8 ракет "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"В Черном море зафиксирована активизация врага. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении

Военные заявили, что на борту фрегата 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

"Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных", - говорится в сообщении.

Атака на Черноморский флот

Напомним, 1 августа Министерство обороны России заявило об атаке морских беспилотников на два российских военных корабля и в Черном море в 340 км от Севастополя. Якобы дроны были уничтожены.

В Москве утверждают, что атака была совершена тремя морскими безэкипажными катерами на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота. Эти корабли пытались контролировать "судоходство в юго-западной части Черного моря".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация чорное море Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"