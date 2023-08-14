В Запорожье прозвучал взрыв
В Запорожье прогремел взрыв в ночь на понедельник, 14 августа, во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
Взрыв был слышен около 02:20.
Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе вражеских атак по городу с применением баллистического вооружения.
"Запорожье - баллистика!" - сообщили военные.
В местных пабликах также отмечают, что в регионе работают системы противовоздушной обороны по целям противника.
Как сообщает Telegram-канал "Гнила Черешня", было зафиксировано 3 пуска ракет врагом по Запорожью из систем С-300 из-под оккупированного Токмака.
Воздушная атака РФ ночью 14 августа
Этой ночью в Украине во многих областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.
Сигналы тревог звучали в северных, восточных, центральных и южных областях. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.
Около 01:10 в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически до отмены тревоги в 02:30. Как проинформировали военные и местные чиновники, город находился под атакой ударных БПЛА и ракет, предварительно "Калибров", которые российские оккупанты запускали с Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.