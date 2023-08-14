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В Запорожье прозвучал взрыв

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Запорожье, Понедельник 14 августа 2023 02:25
В Запорожье прозвучал взрыв Фото: в Запорожье прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье прогремел взрыв в ночь на понедельник, 14 августа, во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

Взрыв был слышен около 02:20.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе вражеских атак по городу с применением баллистического вооружения.

"Запорожье - баллистика!" - сообщили военные.

В местных пабликах также отмечают, что в регионе работают системы противовоздушной обороны по целям противника.

Как сообщает Telegram-канал "Гнила Черешня", было зафиксировано 3 пуска ракет врагом по Запорожью из систем С-300 из-под оккупированного Токмака.

Воздушная атака РФ ночью 14 августа

Этой ночью в Украине во многих областях была объявлена тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Сигналы тревог звучали в северных, восточных, центральных и южных областях. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Около 01:10 в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически до отмены тревоги в 02:30. Как проинформировали военные и местные чиновники, город находился под атакой ударных БПЛА и ракет, предварительно "Калибров", которые российские оккупанты запускали с Черного моря.

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Запорожье Взрыв
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