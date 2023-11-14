В Киеве и Львовской области обнаружили емкости со ртутью: фото и видео

В Киеве и Дрогобыче (Львовская область) сегодня, 14 ноября, были обнаружены емкости с несколькими килограммами ртути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве в Facebook и ГСЧС Украины в Telegram.
По информации спасателей, сегодня в 12:52 поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железной дороги в Днепровском районе.
Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место, они установили, что в емкости находится около 20 килограмм ртути. Ее тщательно упаковали и передали специалистам Киевской службы спасения для утилизации.
Фото: в Киеве обнаружили емкость со ртутью (facebook.com/DSNSKyiv)
Обстоятельства происшествия установят правоохранители.
В то же время, по данным ГСЧС, в Дрогобыче герметически закрытую банку со ртутью нашли во время земляных работ.
На месте спасатели выяснили, что в стеклянной посудине находится 5 килограмм ртути. Ее передали специалистам гражданской защиты населения для утилизации.
Стоит заметить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вдыхание паров ртути может вредно влиять на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти.
При этом неорганические соли ртути имеют коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании.
Симптомы, к которым может привести вдыхание ртути, включают: тремор, бессонницу, потерю памяти, нервно-мышечные расстройства, головные боли, а также когнитивную и моторную дисфункцию.
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