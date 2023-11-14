У Києві та Львівській області виявили ємності з ртуттю: фото та відео

Ртуть у Києві

За інформацією рятувальників, сьогодні о 12:52 надійшло повідомлення про ємність з невідомою речовиною біля залізниці у Дніпровському районі.

Коли співробітники ДСНС прибули на місце, вони встановили, що в ємності є близько 20 кілограмів ртуті. Її ретельно запакували та передали фахівцям Київської служби порятунку для утилізації.

Фото: у Києві виявили ємність із ртуттю (facebook.com/DSNSKyiv)

Обставини події встановлять правоохоронці.

Ртуть у Дрогобичі

Водночас, за даними ДСНС, у Дрогобичі герметично закриту банку з ртуттю знайшли під час земляних робіт.

Фото: ємність із ртуттю, яку знайшли у Дрогобичі (t.me/dsns_telegram)

На місці рятувальники з'ясували, що у скляній посудині знаходиться 5 кілограмів ртуті. Її передали фахівцям цивільного захисту для утилізації.

Небезпека ртуті здоров'ю

Варто зауважити, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вдихання пари ртуті може шкідливо впливати на нервову, травну та імунну системи, легені та нирки та може призводити до смерті.

При цьому неорганічні солі ртуті мають корозійну дію на шкіру, очі та шлунково-кишковий тракт і можуть призводити до інтоксикації нирок при ковтанні.

Симптоми, до яких може призвести вдихання ртуті, включають: тремор, безсоння, втрату пам'яті, нервово-м'язові розлади, головний біль, а також когнітивну та моторну дисфункцію.