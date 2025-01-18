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В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: ПВО работало по дронам россиян

Суббота 18 января 2025 05:20
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В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: ПВО работало по дронам россиян Фото: над столицей и Киевской областью зафиксирован БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 18 января, в Киеве и Киевской области были слышны звуки взрывов. Россия в очередной раз атакует Украину дронами, в ответ работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА) и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 05:06.

Также в КОВА призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, соблюдать информационную тишину и не фиксируйте и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Через несколько минут после этого были слышны звуки взрывов в Киеве. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице работает ПВО. Также это подтвердил и мэр города Кличко.

"На Оболони работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал он в 05:14.

Отметим, что перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что зафиксированы вражеские БпЛА как в регионе, так и над Киевом.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:20 сигнал тревоги в Киевской (включая Киев), Черниговской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях продолжается. В то же время Луганская область и Крым обозначены темно-красным цветом, но это не обязательно означает тревогу, поскольку эти территории фактически оккупированы.

В Киеве и Киевской области были слышны взрывы: ПВО работало по дронам россиян

Напомним, что прошлой ночью россияне тоже атаковали Киевскую область дронами. В результате падения обломков был поврежден частный дом, автомобиль, а также произошел пожар в двухэтажном помещении, в котором расположены заведения общественного питания. Кроме того, ранение ноги получил 12-летний мальчик.

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