Зеленский о восстановлении энергетики после атак РФ: должны выйти на уменьшение дефицита

В Украине продолжается восстановление энергетических объектов после нескольких массированных ударов россиян. Ожидается уменьшение дефицита в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Максимально работают ремонтные бригады, необходимые коммунальные службы и государственные структуры. Должны выйти на уменьшение дефицита", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, сегодня о восстановлении энергосистемы после российских обстрелов ему докладывал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты 26 и 27 августа нанесли массированные удары по Украине. Атака в понедельник стала самой масштабной с начала войны.

Приоритетными целями россиян стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, по ним били при помощи ракет с кассетными боеприпасами.

После атаки врага в стране начались значительные проблемы с электроснабжением. В ряде регионов были введены экстренные отключения света.

Уже на следующий день были задействованы графики отключений света. Одновременно ограничивали три и четыре очереди.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, жесткие графики отключений света могут действовать еще до выходных. Уже на следующей неделе ожидается улучшение ситуации.

Более детально о последствиях атак россиян - в материале РБК-Украина.

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