В Киеве и Днепре прогремели звуки взрывов

Четверг 09 октября 2025 23:59
UA EN RU
В Киеве и Днепре прогремели звуки взрывов Фото: в столице сейчас работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 9 октября, в Киеве и Днепре раздались звуки взрывов. Россияне в очередной раз атакуют города дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, паблик "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 23:44.

В то же время ряд местных каналов информируют, что в Киеве на фоне атаки дронов наблюдаются перебои со светом.

Примерно в это же время звуки взрывов были слышны в Днепре. Известно, что враг массированно атакует Украину дронами.

"Внимание! В воздушном пространстве страны находится несколько десятков вражеских ударных БпЛА. Основная масса на Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине. Находитесь в укрытиях до отбоя", - говорилось в сообщении.

Позже военные уточнили, что дроны РФ летят на Киев, Днепр, Полтаву, Черкассы и Запорожье.

Обновлено в 00:15

Виталий Кличко официально подтвердил, что в Киеве в результате массированной атаки дронов могут быть перебои со светом и водоснабжением.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

В Киеве и Днепре прогремели звуки взрывов

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 дронов "Шахед", Гербер и других типов. Из них конкретно 70 оказались "Шахедами".

По состоянию на 09:00 силы ПВО Украины сбили и подавили 87 вражеских беспилотников разных типов. В то же время было зафиксировано 22 дрона на 12 локациях.

