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В Киеве слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за дронов

18:46 08.08.2026 Сб
1 мин
Вражеские БпЛА зафиксировали сразу в нескольких направлениях в Киевской области
aimg Валерия Абабина
В Киеве слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за дронов Фото: Люди в укрытии (Getty Images)
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В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных беспилотников. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Впоследствии в городе были слышны взрывы.

В КГГА призвали жителей немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, сначала над Киевской областью зафиксировали реактивный БПЛА, двигавшийся мимо Борисполя курсом на Киев.

Впоследствии военные предупредили о группе реактивных БпЛА в направлении Василькова, а также реактивный беспилотник, летевший мимо Глевахи в северном направлении.

Напомним, в ночь на 8 августа Россия уже атаковала Киев баллистикой - тревога тогда сработала всего за минуту до удара.

В результате атаки в Голосеевском районе вспыхнула нежилая застройка, в Оболонском - резервуары с топливом, четыре человека получили ранения.

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