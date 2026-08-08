В Киеве слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за дронов

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных беспилотников. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии военные предупредили о группе реактивных БпЛА в направлении Василькова, а также реактивный беспилотник, летевший мимо Глевахи в северном направлении.

По данным Воздушных сил ВСУ, сначала над Киевской областью зафиксировали реактивный БПЛА, двигавшийся мимо Борисполя курсом на Киев.

В КГГА призвали жителей немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги.

В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Впоследствии в городе были слышны взрывы.

Напомним, в ночь на 8 августа Россия уже атаковала Киев баллистикой - тревога тогда сработала всего за минуту до удара.

В результате атаки в Голосеевском районе вспыхнула нежилая застройка, в Оболонском - резервуары с топливом, четыре человека получили ранения.