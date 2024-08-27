В Киеве и четырех областях отменены экстренные отключения электроэнергии

Напомним, сегодня, 27 августа, днем были введены экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Соответствующее распоряжение издало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Во время экстренных отключений графики не действовали.

Террористические атаки России на украинскую энергосистему

Российский диктатор Владимир Путин, очевидно в ответ на операцию ВСУ в Курской области РФ, которую он не способен остановить, решил снова атаковать энергосистему Украины, чтобы нанести максимальный ущерб украинцам перед наступлением холодов, рассчитывая на то, что население потребует от власти страны капитулировать перед войсками захватчиков.

В течение двух дней подряд, 26 и 27 августа, Россия атаковала территорию Украины сотнями ракет и ударных дронов. Большинство из них сбили украинские силы ПВО, однако есть и попадания, которые привели к сложной ситуации с электроснабжением более чем в 10 областях. Там начали вводить плановые отключения. Вводились сразу четыре очереди из шести, что означает отсутствие света в течение большей части суток.

Цели Курской операции

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ на Курскую область РФ является "частью плана", который он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский объяснял прорыв границы необходимостью обезопасить территорию Украины от постоянных обстрелов при отсутствии разрешения западных партнеров на решение этой проблемы посредством предоставленного ими вооружения. Западные страны не позволяют Украине поражать их дальнобойными ракетами аэродромы и самолеты, из которых РФ регулярно обстреливает Украину, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных украинских жителей, ведь на Западе боятся, что Путин может втянуть их в войну.

Также, по словам президента, начав Курскую операцию, Украина якобы остановила оккупацию Харьковской и начало якобы запланированной россиянами оккупации Сумской и Черниговской областей.

Более подробно о последствиях атаки 26 августа для энергетики – в материале РБК-Украина .