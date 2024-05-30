RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и многих областях Украины в ночь на 30 мая объявлена воздушная тревога? а позже - по всей территории страны. Причиной является очередная комбинированная воздушная атака российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ и Киевскую городскую государственную администрацию.

Сигнал тревоги в столице раздался около половины четвертого ночи. В других регионах на севере страны, на юге, частично в центре, востоке и западе - также объявлена тревога.

"Ракетная опасность в северных и восточных областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - рассказали военные.

Так, до этого были зафиксированы пуски крылатых ракет Х-101 по Украине бортами Ту-95 в районе Энгельса (РФ).

Ракетная опасность также объявлялась для Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, до сих пор фиксируется нахождение дронов-камикадзе противника над небом в разных регионах Украины. Работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским целям.

Ночная воздушная атака 30 мая

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 маня российские захватчики запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед".

Позже стало известно, что в Днепре и пригороде прозвучали звуки взрывов.

Кроме того, враг обстрелял Харьков и район, осуществив ракетный удар. Была повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавшее, произошли пожары.

Сообщалось о взрывах и в Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дроновРакетная атака