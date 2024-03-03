В Киеве и большинстве областей воздушная тревога. Есть угроза баллистики (отбой)

Как предупредили в Воздушных силах, существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Обновлено 19:50. В Киеве и областях объявлен отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины ракетными, авиационными и дроновыми атаками. Так, сегодня днем оккупанты сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. Было известно о большом количестве пострадавших.

А вчера вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе. В результате удара часть дома обрушилась, а под завалами оказались люди. По состоянию на данный момент известно о 12 погибших, среди которых пятеро детей.

Как сообщали в командовании Объединенных сил ВСУ, в результате вражеской атаки на Одессу погибла семья военных с 7-месячной дочерью.

Кроме того, россияне весь день били по Никополю и Никопольскому району. В результате вражеских атак была ранена женщина, а также повреждены многие дома.

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