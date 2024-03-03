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У Києві та більшості областей повітряна тривога. Є загроза балістики (відбій)

Фото: у Києві та областях повітряна тривога (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві та більшості областей України ввечері 3 березня оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили.

Як попередили в Повітряних силах, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Оновлено 19:50. У Києві та областях оголошено відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України ракетними, авіаційними та дроновими атаками. Так, сьогодні вдень окупанти скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області. Було відомо про велику кількість постраждалих.

А вчора ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Одесі. В результаті удару частина будинку обвалилася, а під завалами опинилися люди. Станом на зараз відомо про 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

Як повідомляли в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ, в результаті ворожої атаки на Одесу загинула сім'я військових з 7-місячною донькою.

Крім того, росіяни весь день гатили по Нікополю та Нікопольському району. В результаті ворожих атак була поранена жінка, а також пошкоджено багато будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривога