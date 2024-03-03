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Более 10 атак за день. Россияне обстреляли Никополь и район: есть пострадавшая

Никополь, Воскресенье 03 марта 2024 18:55
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Более 10 атак за день. Россияне обстреляли Никополь и район: есть пострадавшая Фото: россияне обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

В течение сегодняшнего дня россияне 11 раз обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Били россияне по районному центру. А еще по Марганецкой и Покровской сельской громадах", - сообщил Лысак.

Фото: россияне обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

По его данным, агрессор повредил 13 частных домов и столько же хозяйственных построек. Еще 2 - уничтожил. Кроме этого, россияне во время удара изуродовали 4 авто: легковое и грузовые. К тому же в районе была повреждена линия электропередач.

Глава ОГА сообщил, что в Покровской сельской общине есть пострадавшая.

"Это 51-летняя женщина. Она будет лечиться дома", - заявил он.

Воздушные атаки 3 марта

Около 02:16 ночи в Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Также во временно оккупированной Феодосии в Крыму несколько часов подряд гремели мощные взрывы. В городе работали силы ПВО по беспилотникам. Минобороны РФ сообщило, что над территорией полуострова были сбиты все 38 ударных дронов.

Кроме того, минувшей ночью россияне обстреляли управляемыми авиабомбами Сумскую область. Удары наносила авиация по направлению российской Курской области.

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