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В Киеве и большинстве областей объявили тревогу

Фото: тревога почти по всей стране (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 13 декабря, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Сигнал сейчас в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

По данным различных мониторинговых каналов, враг, вероятно, осуществил пуски крылатых ракет типа «Калибр» из акватории Черного моря.

Обновлено в 07:11

"Внимание! Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено в 07:13

Между тем в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили, что для Киева существует ракетная опасность. Киевлян призвали перейти в укрытия.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:06 сигнал тревоги почти по всей территории Украины.

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