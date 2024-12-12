Россия атакует Украину дронами: где сейчас существует угроза
Иллюстративное фото: дроны врага зафиксированы во многих областях (коллаж, РБК-Украина)
Россия несколько дней подряд фактически не атаковала Украину дронами. Однако в четверг, 12 декабря, возобновила атаки и сейчас над страной очень много вражеских БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Согласно последней информации, по состоянию на 23:20 ситуация по вражеским ударным дронам следующая:
- БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/северный;
- БпЛА на севере Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Кировоградской обалсти, курс- юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс- юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный;
- также существует угроза применения вражеских дронов для Хмельницкой области с северо-восточного направления;
- кроме того, зафиксировано движение БпЛА с северо-востока в направлении Кременчуга и Черкасс.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:28 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве областей.
Напомним, что сегодня вечером россияне оккупанты пытались атаковать дронами в том числе Киев. В частности, обломки одного из БпЛА упали в Печерском районе.
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