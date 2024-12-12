Россия атакует Украину дронами: где сейчас существует угроза

Россия несколько дней подряд фактически не атаковала Украину дронами. Однако в четверг, 12 декабря, возобновила атаки и сейчас над страной очень много вражеских БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 23:28 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве областей.

Согласно последней информации, по состоянию на 23:20 ситуация по вражеским ударным дронам следующая:

Напомним, что сегодня вечером россияне оккупанты пытались атаковать дронами в том числе Киев. В частности, обломки одного из БпЛА упали в Печерском районе.

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