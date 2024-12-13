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Россияне ударили "Шахедом" по дому в Харькове: что известно

Пятница 13 декабря 2024 02:30
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Россияне ударили "Шахедом" по дому в Харькове: что известно Фото: враг попал в крышу дома (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 декабря российские военные снова атакуют Украину дронами. В частности, зафиксирован "прилет" БпЛА в жилой дом в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В городе прилет "шахеда" в жилой дом в Индустриальном районе. Предварительно - попадание в крышу пятиэтажки. Информации о пострадавших на данную минуту не поступало", - говорится в сообщении в 01:58.

По информации собственного корреспондента, звук атаки или падения БПЛА был слышен примерно за 10 минут до того, как мэр города уточнил, что произошло.

Где объявили тревогу

Отметим, что российская атака дронами до сих пор продолжается. По состоянию на 92:30 тревога объявлена в большинстве областей Украины, а именно: в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской Кировоградской, Полтавской, Сумской Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Россияне ударили &quot;Шахедом&quot; по дому в Харькове: что известно

Напомним, что в четверг вечером в Печерском районе Киева зафиксировали падение обломков БпЛА. Как уточнили в Киевской городской военной администрации, пожара и пострадавших не было.

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