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Маріупольський технічний університет переїжджає в Дніпро: корпуси вузу повністю зруйновані

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Дніпро, Четвер 14 квітня 2022 14:12
Маріупольський технічний університет переїжджає в Дніпро: корпуси вузу повністю зруйновані Фото: будівля Приазовського технічного університету в Маріуполі до війни (facebook.com/mar.pstu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Приазовський державний технічний університет переїжджає з Маріуполя до Дніпра. Навчальний заклад працюватиме на базі Дніпровської політехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook університет.

"Незважаючи на значні руйнування навчальних корпусів наш університет продовжує працювати, оскільки головне не стіни, а люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що національний технічний університет "Дніпровська політехніка" надала вузу майданчик для відновлення навчального процесу.

"Спасибі за гостинність місту Дніпро", - завершується повідомлення вузу.

Нагадаємо, Маріуполь вже понад місяць оточений російськими окупантами. На вулицях міста йдуть кровопролитні бої. За даними Донецької обласної Військової адміністрації, від ворожих обстрілів загинули близько 22 тисяч маріупольців.

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