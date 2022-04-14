Маріупольський технічний університет переїжджає в Дніпро: корпуси вузу повністю зруйновані

Приазовський державний технічний університет переїжджає з Маріуполя до Дніпра. Навчальний заклад працюватиме на базі Дніпровської політехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook університет.

"Спасибі за гостинність місту Дніпро", - завершується повідомлення вузу.

Зазначається, що національний технічний університет "Дніпровська політехніка" надала вузу майданчик для відновлення навчального процесу.

"Незважаючи на значні руйнування навчальних корпусів наш університет продовжує працювати, оскільки головне не стіни, а люди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Маріуполь вже понад місяць оточений російськими окупантами. На вулицях міста йдуть кровопролитні бої. За даними Донецької обласної Військової адміністрації, від ворожих обстрілів загинули близько 22 тисяч маріупольців.

Війна Росії проти України йде 50-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!