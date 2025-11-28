В Киеве произошел взрыв на СТО: полиция сообщила о причинах: полиция сообщила о причинах
В Киеве вечером 28 ноября произошел сильный взрыв в одном из районов. Сначала сообщалось, что взорвалась автозаправочная станция, но потом стало известно, что это была СТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевские каналы и Национальную полицию Киева.
Отмечается, что взрыв произошел в Оболонском районе столицы, возле ул. Богатырской в гаражном кооперативе. Местные каналы опубликовали фото момента взрыва.
Сначала считалось, что взрыв произошел на расположенной неподалеку автозаправочной станции. Но позже информация была официально опровергнута.
Как сообщили в Нацполиции, предварительно было установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.
"Пострадавших в результате этого происшествия нет. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в столице с 29 ноября по 5 декабря частично ограничат движение транспорта на левоповоротном съезде с улицы Богатырской в направлении Большой кольцевой дороги. Кроме этого, 29 ноября частично ограничат движение по улицам Академика Повара и Киото.
