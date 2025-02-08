В Киеве произошло задымление в церкви Выдубицкого монастыря

Пожары в Украине

Напомним, что в среду, 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в котором находилось двое малолетних детей.

Трагедия унесла жизнь 2-летней девочки, а ее 5-месячного брата спас сосед, который первым бросился на помощь.

До того в Николаевской области 16-летний Дмитрий спас своего 8-летнего брата Владислава во время пожара.

Инцидент произошел, когда шестеро детей, оставаясь дома, еще спали. После того, как мать почувствовала запах дыма, Дмитрий бросился в задымленный дом, где на ощупь нашел младшего брата и вынес его из огня.

А в декабре прошлого года РБК-Украина писало о матери из Николаевской области, которая спасла от пожара шестерых детей, хотя сама надышалась продуктами горения и получила ожоги.

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