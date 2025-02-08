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У Києві сталося задимлення в церкві Видубицького монастиря

Фото: в чоловічому монастирі Києва помітили задимлення (facebook.com Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир)
Автор: Каріна Левицька

В церкві Свято-Михайлівського Видубицького монастиря помітили задимлення. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні, 8 лютого, на вул. Видубицькій, 40 було помічено задимлення на цокольному поверсі в церкві Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря.

В адміністрації повідомили, що на місці вже працюють рятувальники.

Станом на 18:42 відомо, що пожежу в чоловічому монастирі ліквідували.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що середу, 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей.

Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

До того у Миколаївській області 16-річний Дмитро врятував свого 8-річного брата Владислава під час пожежі.

Інцидент стався, коли шестеро дітей, залишаючись вдома, ще спали. Після того, як мати відчула запах диму, Дмитро кинувся до задимленого будинку, де навпомацки знайшов молодшого брата та виніс його з вогню.

А в грудні минулого року РБК-Україна писало про матір з Миколаївської області, яка врятувала від пожежі шістьох дітей, хоча сама надихалась продуктами горіння та отримала опіки.

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