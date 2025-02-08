У Києві сталося задимлення в церкві Видубицького монастиря

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що середу, 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей.

Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

До того у Миколаївській області 16-річний Дмитро врятував свого 8-річного брата Владислава під час пожежі.

Інцидент стався, коли шестеро дітей, залишаючись вдома, ще спали. Після того, як мати відчула запах диму, Дмитро кинувся до задимленого будинку, де навпомацки знайшов молодшого брата та виніс його з вогню.

А в грудні минулого року РБК-Україна писало про матір з Миколаївської області, яка врятувала від пожежі шістьох дітей, хоча сама надихалась продуктами горіння та отримала опіки.

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