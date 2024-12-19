В Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей: что известно
В Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей. Однако сама надышалась продуктами горения и получила ожоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
Что известно о спасении детей в Николаевской области
Спасатели рассказали: сегодня ночью на спецлинию "101" поступило сообщение о том, что в селе Владимировка Домановской общины Вознесенского района Николаевской области горит частный жилой дом.
Уточняется, что звонил сосед.
На место события прибыло отделение 14 государственной пожарно-спасательной части.
Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания в помещении образовалось плотное задымление. Между тем в доме находилось шестеро детей с матерью.
"Женщина, обнаружив пожар, сразу бросилась выводить детей во двор", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что двух сыновей и четырех дочерей в возрасте от 4 до 15 лет она передала сначала соседям, а затем - дедушке с бабушкой, которые живут в соседнем селе.
"По словам родственницы, дети в результате пожара не пострадали. Сама мать, спасая их, надышалась продуктами горения и получила ожоги", - говорится в публикации спасателей.
Известно, что пострадавшую (предварительно - в состоянии средней тяжести) бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в местную больницу.
"Пожарные ликвидировали пожар площадью 100 кв. м в 04:50. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электросети", - подытожили в ГСЧС.
Публикация спасателей (скриншот: https: facebook.com/DSNSMYKOL)
Отметим, что в целом 18 декабря и в ночь на 19 декабря подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлекались к ликвидации пожаров, которые возникли в регионе, пять раз.
Напомним, ранее мы рассказывали, как под Николаевом мужчина спас из пожара четырех детей.
Тем временем в Ровенской области трое маленьких детей из-за пожара погибли.
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