"Искал наощупь в густом дыму": 16-летний подросток спас брата во время пожара на Николаевщине

В среду, 15 января, в селе Ивановка Николаевской области возник пожар в частном жилом доме. В доме на момент пожара находилось шестеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Мать детей, Людмила Амальская, на момент возгорания дома находилась во дворе, когда вдруг почувствовала запах дыма. Все дети в возрасте от 3 до 16 лет еще спали в доме.

Самый старший сын, 16-летний Дмитрий, проявил незаурядное мужество и решительность. Когда Людмила не смогла найти младшего сына Владислава, Дмитрий бросился на помощь. Несмотря на густой дым и высокую температуру, парень проник в задымленную комнату и вынес брата на свежий воздух.

"Я просыпаюсь от того, что мама кричит, говорит "просыпайтесь". Вижу, что все горит, мама говорит, что не может найти Владика. Я услышал, что братик под ногами - все было черное, а я выходил наощупь", - рассказывает Дмитрий.

После того как Дмитрий вынес брата на безопасное место, он вместе с братом Кириллом пытался потушить пожар до приезда спасателей. Благодаря их усилиям удалось частично сохранить жилье.

Владислав, который получил ожоги, сейчас находится на лечении в Николаеве, где уже перенес операцию. Спасатели отметили героический поступок Дмитрия, вручили семье ценные подарки и передали вкусности для детей, которые временно находятся у родственников.