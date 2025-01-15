ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Искал наощупь в густом дыму": 16-летний подросток спас брата во время пожара на Николаевщине

Среда 15 января 2025 11:52
UA EN RU
"Искал наощупь в густом дыму": 16-летний подросток спас брата во время пожара на Николаевщине Фото: подросток спас брата во время пожара в Николаевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В среду, 15 января, в селе Ивановка Николаевской области возник пожар в частном жилом доме. В доме на момент пожара находилось шестеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Мать детей, Людмила Амальская, на момент возгорания дома находилась во дворе, когда вдруг почувствовала запах дыма. Все дети в возрасте от 3 до 16 лет еще спали в доме.

Самый старший сын, 16-летний Дмитрий, проявил незаурядное мужество и решительность. Когда Людмила не смогла найти младшего сына Владислава, Дмитрий бросился на помощь. Несмотря на густой дым и высокую температуру, парень проник в задымленную комнату и вынес брата на свежий воздух.

"Я просыпаюсь от того, что мама кричит, говорит "просыпайтесь". Вижу, что все горит, мама говорит, что не может найти Владика. Я услышал, что братик под ногами - все было черное, а я выходил наощупь", - рассказывает Дмитрий.

После того как Дмитрий вынес брата на безопасное место, он вместе с братом Кириллом пытался потушить пожар до приезда спасателей. Благодаря их усилиям удалось частично сохранить жилье.

Владислав, который получил ожоги, сейчас находится на лечении в Николаеве, где уже перенес операцию. Спасатели отметили героический поступок Дмитрия, вручили семье ценные подарки и передали вкусности для детей, которые временно находятся у родственников.

Напомним, что в Николаевской области мать спасла от пожара шестерых детей, однако сама получила серьезные ожоги из-за чрезмерного вдыхания продуктов горения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область ГСЧС Пожар
NEWS
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
Россияне ударили по энергетике Украины более 40 ракетами и 70 дронами, - Зеленский
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ