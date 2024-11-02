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В Киеве объявили тревогу, работает ПВО и был слышен взрыв

Киев, Суббота 02 ноября 2024 05:03
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В Киеве объявили тревогу, работает ПВО и был слышен взрыв Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 2 октября объявили воздушную тревогу. Через мгновение в столице был слышен взрыв. В городе ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация (КГВА).

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак раздалась в столице около 04.54.

Жителей Киева призвали срочно направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Приблизительно в это же время в районе города был слышен взрыв.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в объявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Обновлено: в области сбивают вражеские дроны

Позже в 05.24 стало известно об отражении воздушной атаки противника также в Киевской области.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА) в Telegram.

Также в администрации призвали жителей соблюдать информ-тишину, и позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца тревоги.

Ночная воздушная атака

Отмети, что сейчас идет воздушная атака российских оккупантов по Украине с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".

В Киеве объявили тревогу, работает ПВО и был слышен взрыв

По последним данным Воздушных сил ВСУ - еще с 01.06 - вражеские ударные беспилотники были зафиксированы на севере и в части центральных областей страны.

Так, военные информировали о фиксации новой группы "Шахедов" на севере и юге Сумской области, которые двигались на юг и на запад. Также были замечены беспилотники врага на севере, юге и в центре Полтавской области, с курсом в направлении Черкасской области. Кроме того, "Шахеды" фиксировались на границе Полтавской и Днепропетровской областей.

В Киеве объявили тревогу, работает ПВО и был слышен взрыв

Поздним вечером накануне стало известно о запуске российскими оккупантами новых групп "Шахедов" по Украине. Они заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

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Киев ПВО Взрыв Воздушная тревога
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