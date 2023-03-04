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Преимущественно без осадков, но с порывами ветра: прогноз погоды на сегодня

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Суббота 04 марта 2023 07:00
Преимущественно без осадков, но с порывами ветра: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 4 марта, в Украине осадки не прогнозируются, только на севере возможен небольшой дождь с мокрым снегом. При этом синоптики предупреждают о порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются, только в северных регионах местами небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза; днем 3-8° тепла, а на юге 6-11° тепла.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с.

Преимущественно без осадков, но с порывами ветра: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла. В столице ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, закончившаяся зима вошла в десятку самых теплых в Киеве с 1881 года.

К тому же, среднемесячная температура в столице в феврале 2023 года на 2,1 градуса превысила климатическую норму.

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